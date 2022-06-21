ЕС может включить золото в следующий пакет санкций против РФ

Европейский Союз обсуждает возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Хотя в настоящее время Брюссель не разрабатывает следующий пакет санкций, уже ведется работа по определению секторов, наиболее ощутимых для российской экономики.

По данным источников Reuters, на закрытой встрече послов ЕС на прошлой неделе Дания предложила включить в новые санкции против РФ золото.

Кроме того, Европейская комиссия уже начала работу в этом направлении, но пока неясно, о каких именно ограничениях идет речь – относительно запрета экспорта золота в Россию, его импорта или и того, и другого одновременно.

Золото является важным активом Центрального банка РФ, чьи активы оказались частично заморожены за границей в результате санкций Запада.

Упоминание о "дальнейшей работе над санкциями" также должно появиться в заявлении по итогу саммита ЕС 23-24 июня, хотя там и не будет упоминания о седьмом пакете.