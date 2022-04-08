США ввели санкции против "АЛРОСЫ" и предприятий ОСК

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки алмазодобывающую компанию "АЛРОСА", а также АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), ее дочерние компании и восемь членов совета директоров, сообщается в пресс-релизе OFAC.

Из списка OFAC следует, что под санкции попали конструкторские бюро "Алмаз", "Рубин", Балтийский завод, АО Невское ПКБ, АО "Адмиралтейские верфи", алмазодобывающая компания "АЛРОСА" и другие - всего 29 организаций.

Кроме того, под санкции попали восемь физлиц. Среди них - председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко и ее генеральный директор Алексей Рахманов, передает Интерфакс.

Все физические и юридические лица включены в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), то есть попали под блокирующие санкции Минфина США. Это означает, что вся собственность попавших под санкции лиц в США блокируется, а лицам в США запрещаются все операции с ними.