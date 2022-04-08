США вывели из-под санкций ПО и оборудование для обмена сообщениями

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование, следует из генеральной лицензии.

Решение касается «всех обычных операций, необходимых для получения или передачи телекоммуникаций», а также «экспорта или реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию» услуг, программного обеспечения, аппаратного обеспечения (процессоры и другие комплектующие) или технологий для обмена сообщениями через интернет.

В частности, речь идет о мессенджерах, программах для видеоконференций, чатов, о сервисах электронной почты, социальных сетях, программах для обмена фотографиями, фильмами и документами, просмотра веб-страниц, о приложениях для ведения блога, хостинге и регистрации доменов, сообщает РБК.

После начала российской военной операции на Украине санкции США затронули поставки американских технологий. Американский экспортный регулятор BIS будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. В частности, речь идет о полупроводниках, компьютерах, телекоммуникациях, оборудовании для информационной безопасности, лазерах, сенсорах. Ограничения касаются поставок в Россию не только высокотехнологичных товаров американского производства, но и продукции других стран, в которых используются американские технологии.

При этом американские власти сделали исключение для «потребительских коммуникационных устройств», таких как персональные компьютеры, модемы, мобильные телефоны, цифровые камеры. Они по-прежнему могут поставляться в Россию из США для использования обычными потребителями.