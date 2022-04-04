Последнее обновление: 04.04.2022 14:42

Wargaming уходит из России и Беларуси

Компания Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру и решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны.

С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под управление Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming.

«Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения», - говорится в сообщении компании.

Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске, Беларусь.

«Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронут изменения», - сказано в сообщении.

Компания не называет причины уходы из России и Беларуси.

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