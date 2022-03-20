Австралия запретила экспорт глинозема и алюминиевой руды в Россию

Австралия запретила продажу России глинозема и алюминиевой руды, пишет британская The Guardian.

В правительстве страны подчеркнули, что этот шаг направлен ограничение возможностей России по производству алюминия, важнейшего компонента оружия и боеприпасов. Россия получает от Австралии 20% своих потребностей в глиноземе.

Австралия будет искать новые рынки.

Кроме того, газета пишет, что санкции могут коснуться австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, который занимает третье место в мировом горнодобывающем секторе.

Концерн владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с Rusal International российского олигарха Олега Дерипаски. Rusal International является вторым по величине производителем алюминия в мире.

Австралия решительно осуждает войну, которую развязал Путин, поэтому правительство объявило о новом крупном пакете помощи Украине - 70 тысяч тонн угля. Пакет помощи также включает дополнительную экстренную гуманитарную помощь – 30 млн долларов - и новую гуманитарную визу, которая будет временно доступна для украинцев-беженцев, сообщает УНИАН.

Австралия также увеличила военную помощь Украине на 21 млн долларов. Общее военное финансирование составляет 91 млн долларов. Новая помощь будет включать дополнительные материалы из запасов Сил обороны Австралии". Детали не уточняют.