Последнее обновление: 14.03.2022 08:49

Австралия ввела санкции против российских олигархов

Австралия ввела санкции в отношении 33 российских олигархов, бизнесменов и членов их семей, которые "получали прямую выгоду от незаконных действий Кремля в Украине с 2014 года".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра иностранных дел Марис Пейн, передает УНН.

Под санкции попали 33 человека. Среди них - владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава "Транснефти" Николай Токарев, председатель банка ВЕБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

О лицах, которые оказались под санкциями, сказано, что они "накопили огромные личные богатства и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе вследствие их связей с президентом России Владимиром Путиным".

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