Последнее обновление: 09.03.2022 16:08

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 934187 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 марта 2022 года выросло до 934187 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6608 человек

Выздоровели 927014 (выписаны +1104) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6608 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1238 человек (9,34% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12577331 (+13261) тест на коронавирус.

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