Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 949994 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 марта 2022 года выросло до 949994 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 6716 человек.

Выздоровели 946017 (выписаны +583) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6716 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1578 человек (11,68% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12718008 (+13511) тестов на коронавирус.