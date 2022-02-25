Лукашенко достойно прошел путь борьбы с коронавирусом

Действия властей Беларуси в период пандемии коронавируса Лукашенко назвал «сильной спецоперацией в стране в области здравоохранения и спасения людей».

"Прошли мы этот путь достойно. Это я вам клянусь. Вы же видите, сейчас наш опыт берут все на вооружение", - заявил Лукашенко во время стендапа в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

По его словам, в одиночку система здравоохранения страны не справилась бы с пандемией и многочисленными штаммами коронавируса.

"Вот в чем ценность того, что есть единство, оно и было, и власти, и общества, и здравоохранения. Вся страна была мобилизована", - сказал Лукашенко.