Последнее обновление: 18.02.2022 18:03

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 868078 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 февраля 2022 года выросло до 868078 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 6329 человек

Выздоровели 853535 (выписаны +1629) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6329 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8194 человека (28,03% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12248033 (+29228) теста на коронавирус.

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