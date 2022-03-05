Последнее обновление: 05.03.2022 11:06

Electronic Arts приостановит продажи игр и контента в России и Беларуси

Electronic Arts (EA), один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, в пятницу объявил о приостановке продаж в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину

"Мы приняли решение прекратить продажу наших игр и контента, включая наборы виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока этот конфликт продолжается", - говорится в сообщении.

"В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки на витрине нашего региона в Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить наши игры из их магазинов и остановить продажу нового внутриигрового контента в регионе", - сообщила компания.

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