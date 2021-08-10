Излучающий оптимизм глава EPAM попытается успокоить коллектив после заявлений Лукашенко

На среду, 11 августа, топ-менеджмент EPAM Беларусь анонсировал встречу со всеми сотрудниками компании, на которой помимо прочих боссов будет присутствовать и глава всего EPAM Аркадий Добкин.

Накануне, Лукашенко обвинил Добкина в финансировании протестов в Беларуси и связях с западными спецслужбами.

«… жестко отношусь сейчас к этим ипешникам, этим айтишникам. Мы еще разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь, лучше в Украине пусть поработают. Мы не будем их зажимать, мы не будем им мешать работать этим айтишникам. Но мы должны видеть все финансовые потоки. Об этом мы изначально договаривались. Вот это узкое горлышко: сюда деньги поступили — получайте за свою работу. А не то, что оттуда некий там «ЭПАМ» и прочая, мерзавец, Добкин или Дробкин, как его там фамилия, это уже установлено. Он деньги сюда перечислял на протестные акции, а там связан со спецслужбами. Деньги дали, перечислил, а они тут делили. Это ненормально», — заявил Лукашенко.

«Комментарий, который прозвучал, безусловно, нельзя назвать приятным или долгожданным для меня или компании. И, на наш взгляд, имеет смысл просто кратко прокомментировать текущую ситуацию и обозначить позицию EPAM в целом… …это исключительно важно, что мы не собирались уходить из Беларуси. И пока есть молодые люди, готовые учиться, пока есть таланты, которые готовы жить и работать в стране, и пока есть клиенты, которые ценят этот талант и готовы работать с EPAM Беларусь — мы планируем продолжать работать и развивать компанию тут. Пока нас не вынудят страну покинуть…», - такова суть комментария Добкина, которого цитирует dev.by.

Участие айтишников в протестах в Беларуси свело на нет, с точки зрения властей, всю политическую целесообразность существования в стране Парка высоких технологий. Льготы и высокие даже по европейским меркам зарплаты перестали быть барьером, который сдерживал достаточно серьезные массы активных людей от участия в политике. С учетом уже давно зреющего недовольства со стороны властей по поводу бюджетных потерь от предоставленных резидентам ПВТ зарплатных преференций, ограниченной зарплатными бюджетами валютной выручки и создания «Великого камня», ставшего идеологически корректной версией ПВТ 2.0, было бы интересным завтра услышать, в какой временной интервал Добкин оценивает промежуток между «сегодня» и до «вынудят страну покинуть».