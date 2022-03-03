Канада вводит 35%-е тарифы на экспорт из РФ и Беларуси

Власти Канады приняли решение лишить РФ и Беларусь статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввели 35%-е тарифы на экспорт из этих стран.

Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд, передает ТАСС.

"Канада станет первой страной, лишившей Россию и Беларусь статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнера по канадскому законодательству, - сказала она. - Россия и Беларусь будут облагаться пошлиной в размере 35% на их экспорт в Канаду".

Фриланд подчеркнула, что страны Запада продолжат оказывать давление на Россию.