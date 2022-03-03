В США усилят мониторинг обхода Россией санкций при помощи криптовалют

Министерство финансов США активно наблюдает за соблюдением режима санкций против России, в том числе в вопросе их потенциального обхода при помощи криптовалют. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в ответ на опасения группы сенаторов, пишет The Wall Street Journal.

«Мне часто приходится слышать о цифровых активах, как канале, на который нужно смотреть. Это далеко не единственный сектор, где ограничения можно обойти», - прокомментировала министр.

Йеллен отметила, что на многих участников индустрии распространяются правила OFAC и AML. Она сослалась на пример соучредителей BitMEX Артура Хейса и Бенджамина Дела, которые недавно признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне.