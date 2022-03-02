Ford приостановил работу в России

Производитель автомобилей Ford приостанавливает деятельность в России из-за военного вторжения в Украину.

«С учетом ситуации мы сегодня проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что мы приостанавливаем деятельность в России с настоящего момента и до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении компании.

В России у Ford есть совместное предприятие с «Соллерс» — Ford Sollers. Как отметили в Ford, сейчас ее бизнес в России сконцентрирован «исключительно на производстве автофургонов и продажах через неконтролируемый пакет акций в Sollers Ford».

Автопроизводитель выразил обеспокоенность «вторжением на Украину». «Мы не ведем значительной деятельности на Украине, но на предприятиях Ford по всему миру работает большое количество украинцев, и мы продолжим поддерживать их в это время», — подчеркнули в компании.

Ford пожертвует $100 тыс. в фонд помощи Украине Global Giving — для оказания гуманитарной помощи украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за эскалации, передает РБК.

Ранее, о приостановке работы в России заявили такие производители как Jaguar, Land Rover, BMW, Volvo, Volkswagen, General Motors и другие.