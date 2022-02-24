Автоконцерн Stellantis рассматривает вопрос переноса производства из России из-за санкций

Транснациональный автопроизводитель Stellantis рассматривает вопрос переноса завода из России или снижения объема производства в связи с возможными санкциями.

Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

"Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо ограничить его", - приводит издание слова главы концерна Карлоса Тавареса.

Как пишет WSJ, заявление сделано в связи с возможными санкциями, вводимыми США и союзниками в отношении РФ вследствие ситуации вокруг Украины.

Группа Stellantis образована путем слияния концернов Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) 19 января 2021 года. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет свыше 400 тыс. сотрудников.

В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroen, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере "Росва" (Калужская область).