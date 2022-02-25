Нацбанк Украины ликвидирует дочки российских банков

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящихся под контролем Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба, к таким финучреждениям относятся АО "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Проминвестбанк", на 99,77% принадлежащий Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", - заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает УНИАН.

В НБУ напомнили, что Российская Федерация, которая признана государством-агрессором, является акционером и владельцем 50,000000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Следовательно, их украинские дочерние банки находятся под косвенным контролем России и ее руководства.

Отмечается, что право принимать такие решения правлению Национального банка предоставляет постановление от 24 февраля 2022 года № 19 "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения".