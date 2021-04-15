Последнее обновление: 15.04.2021 15:49

НБУ повысил учетную ставку до 7,5% годовых

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 7,5%. Об этом сообщает регулятор.

«Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращении ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года», - говорится в сообщении.

В 1 квартале 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом, под действием преимущественно временных факторов. По итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция - до 5,9%.

Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года.

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