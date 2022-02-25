Банк БелВЭБ уведомил, что отлучен от платежной системы VISA

Попавший под санкции США белорусский банк БелБЭБ уведомил клиентов, что лишен возможности проводить операции по банковским карточкам международной платежной системы VISA.

«Работа карточек VISA Банка БелВЭБ на территории Республики Беларусь осуществляется в штатном порядке. Специалистами оперативно проведены все необходимые мероприятия для бесперебойного обслуживания клиентов. К настоящему моменту доступны все операции по карточкам VISA…», - говорится в сообщении, на сайте банка.

Но далее следует фраза «за исключением платежей в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon и пр. ), а также с использованием сервиса Apple Pay». Это означает, что на территории Беларуси обработка платежей по карточкам VISAот банка БэлВЭБ является виртуальной и осуществляется с помощью банков партнеров.

За пределами Беларуси карточки VISA, эмитированные БелВЭБом, являются обычной платиковой пластиной.

«Клиентам, планирующим выезд за пределы Республики Беларусь, рекомендуем снять необходимую сумму наличных средств на личные расходы», - сказано в сообщении.

Еще хуже обстоят дела с торговым эквайрингом: банк подтверждает, что не может обрабатывать платежи по карточкам иностранных банков.

«Банк БелВЭБ в рамках заключенных договоров эквайринга приостанавливает операции в иностранной валюте, операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Терминалы и банкоматы БелВЭБа уже не могут обработать и запросы по карточкам VISA, эмитированным другими банками Беларуси.

«Также наблюдаются временные перебои по оплате услуг по карточкам VISA, эмитированным другими банками Беларуси, в терминалах и банкоматах Банка БелВЭБ. Проводятся работы по оперативному решению проблемы», - сказано в сообщении.