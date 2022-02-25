Премьер Беларуси заметил стабильность в курсе белорусского рубля

Премьер Беларуси Роман Головченко назвал падение курса белорусского рубля временным, утверждая, что нет никаких оснований для ручного регулирования валютного рынка.

Заявления премьера о влиянии событий в Украине на курс рубля опубликовала пресс-секретарь Александра Исаева.

"Все эти поводы (война в Украине – ред.) используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", - заявил Головченко.

"Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", - утверждает премьер.

"У нас нет поводов для беспокойства. Платежный баланс страны по-прежнему положительный, валютная выручка поступает на предприятия и в бюджет устойчиво. Продолжается тенденция прошлого года. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте", - резюмировал Головченко.

Головченко не стал комментировать влияние вводимых США и ЕС санкций на курс белорусского рубля и «положительный» платежный баланс.