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Последнее обновление: 24.02.2022 11:36
Нацбанк Казахстана резко повысил ставку рефинансирования
24.02.2022 08:56
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АФН
Категории:
Казахстан
Банки
Ставка рефинансирования
Нацбанк Казахстана принял внеочередное решение о повышении ставки сразу с 10,25% до 13,5%
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