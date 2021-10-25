Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,75% годовых

Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,50% до 9,75% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,75%", - говорится в сообщении.

"В Казахстане в сентябре 2021 года годовая инфляция составила 8,9%. Ускорение наблюдается по всем компонентам. Основной вклад в ускорение годовой инфляции продолжает вносить рост цен на продукты питания", - указывается основная причина повышения ставки.

Предыдущее повышение базовой ставки с 9,25% до 9,50% годовых было утверждено 13 сентября. Очередное решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 6 декабря.