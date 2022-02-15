Украина вводит ограничения на транзит белорусских калийных удобрений

Украинская железная дорога (Укрзализныця) вводит временные ограничения (конвенцию) на транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины с 16 февраля.

Ограничения коснутся продукции компаний Беларуськалий и Белорусская калийная компания. Окончание срока действий ограничений не указано, сообщает LIGA.Бизнес.

Транзит беларуских калийных удобрений через территорию Украины осуществляется преимущественно в Турцию, а также в Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию, Австрию.

Ранее, с 1 февраля Литва аннулировала договор на перевозку белорусских удобрений в Клайпедский порт из-за санкций. В ответ Беларусь с 7 февраля запретила транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы.