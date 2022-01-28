Последнее обновление: 28.01.2022 14:39

Беларуськалий обжаловал расторжение контракта с Литовской железной дорогой

Беларуськалий обжаловал решение правительства Литвы о расторжении долгосрочного контракта между белорусским предприятием и Литовской железной дорогой на перевозку удобрений через Литву.

Представитель Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс подтвердил, что жалоба поступила в пятницу.

По его словам, Беларускалий требует отмены решения правительства Литвы от 12 января и решения Комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, принятого 21 декабря прошлого года, передает Delfi.

Как сообщалось, 12 января правительство Литвы подтвердило вывод Комиссии о том, что соглашение между «Литовскими железными дорогами» и «Беларуськалием» не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому с 1 февраля оно должно быть расторгнуто.

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