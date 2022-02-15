США предоставят Украине кредитные гарантии до $1 млрд

Правительство США предложило Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Эти средства пойдут на поддержку экономических реформ в стране, что позволит «укрепить способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание народа перед лицом дестабилизирующих действий России», отметил он.

Блинкен напомнил, что «в условиях российского давления» с 2014 по 2016 год Вашингтон предоставил Киеву три кредитные гарантии на сумму $1 млрд, а также с 2014 года — помощь на сумму более $2 млрд.

Кроме того, Экспортно-импортный банк США намерен выделить до $3 млрд для содействия закупкам американских товаров и услуг для проектов на Украине, добавил госсекретарь, передает РБК.

В декабре прошлого года американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет, включающий в том числе военную помощь Украине на $300 млн, в январе телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена тайно выделила $200 млн Киеву. В феврале Киев сообщил о получении очередной партии американской военной помощи в 130 т, в том числе противотанковые комплексы Javelin.