Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов, объявил Пентагон 11 июня.

Решение Вашингтона является "своевременным и обоснованным", заявил украинский министр обороны Андрей Таран в субботу, 12 июня.

Арсенал украинской армии будет пополнен, среди прочего, контрбатарейными радарами, средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оборудованием для защищенной связи и эвакуации раненых с поля боя, указал министр, передает DW.

По словам Тарана, с 2014 года Украина получила от Соединенных Штатов военную помощь почти на 2,5 млрд долларов. Министр особо выделил дипломатическую, политическую и финансовую поддержку со стороны США.