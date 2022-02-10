Сальдо внешней торговли Беларуси в 2021 году составило $3,77 млрд.

Внешнеторговый оборот Беларуси в 2021 году вырос на 30,7% и составил $94,751 млрд., сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 32,5% до $49,262 млрд., импорт – на 28,9% до $45,4897 млрд. Положительное сальдо внешней торговли в 2021 году составило $3,772 млрд.

Внешняя торговля товарами выросла на 34,1% и составила 78,839 млрд. Импорт товаров вырос на 31% до $39,815 млрд., экспорт – на 37,4% до 39,024 млрд. Отрицательное сальдо в торговле товарами сократилось до $791,1 млн. с $1993 млн. в 2020 году.

Ростом внешнеторгового оборота и положительным сальдо Беларусь в первую очередь обязана росту мировых цен на основную линейку белорусского экспорта – нефтепродукты, калий и продовольствие.