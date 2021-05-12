Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за 3 месяца 2021 года составило $828 млн

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 3 месяца 2021 года составил $19.79411 млрд. и увеличился на 14.64% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров и услуг составил $10.31107 млрд. и вырос на 16.33%, импорт - $9.48304 млрд. при росте на 12.79%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 3 месяцев 2021 года складывается положительным и составляет $828.0 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $357.4 млн.

Объем внешней торговли товарами за 3 месяцев 2021 года составил $16.2598 млрд. и увеличился на 16.96% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров составил $8.0232 млрд. и вырос на 19.95%, импорт - $8.2366 млрд. при росте на 14.04%.

Сальдо внешней торговли товарами за 3 месяцев 2021 года складывается отрицательным и составляет минус $213.4 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $657.4 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 3 месяцев 2021 года составил $3.53431 млрд. и увеличился на 3.95% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт услуг составил $2.28787 млрд. и вырос на 3.64%, импорт - $1.24644 млрд. при росте на 4.54%.

Сальдо внешней торговли услугами за 3 месяцев 2021 года складывается положительным и составляет $1 041.4 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $1 014.8 млн.

В марте 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.63258 млрд. и увеличился на 17.94% к февралю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в марте вырос на 14.25% и составил $3.86761 млрд., импорт вырос на 21.99% до $3.76497 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в марте 2021 года сложилось положительным и составило $102.6 млн. По отношению к февралю текущего года ($298.9 млн.) в марте сальдо ухудшилось на $196.3 млн. или 65.66%.

Внешняя торговля товарами в марте 2021 года составила $6.3054 млрд. и выросла на 18.52% к февралю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в марте вырос на 14.07% и составил $3.0128 млрд., импорт вырос на 22.90% до $3.2926 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в марте 2021 года сложилось отрицательным и составило минус $279.8 млн. По отношению к февралю текущего года (минус $37.8 млн.) в марте сальдо ухудшилось на $242.0 млн. или в 6.40 раза.

Внешняя торговля услугами в марте 2021 года составила $1.32718 млрд. и выросла на 15.29% к февралю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в марте вырос на 14.90% и составил $0.85481 млрд., импорт вырос на 15.99% до $0.47237 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в марте 2021 года сложилось положительным и составило $382.4 млн. По отношению к февралю текущего года ($336.7 млн.) в марте сальдо улучшилось на $45.7 млн. или 11.96%.