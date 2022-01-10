Власти Минска обещают за месяц построить новый мост на Немиге

Власти Минска надеются за месяц построить новый мост на Немиге и запустить по нему движение.

"В течение месяца мы рассчитываем закончить все строительные работы и запустить движение как по новому путепроводу, так и под ним", - заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Сегодня утром центр Минска встал в пробках, в связи с чем Кухарев поручил оперативно отрегулировать движение транспорта, пассажиропотоков, работу светофоров и если необходимо подправить схему объездов и оповестить о всех изменениях горожан и гостей столицы.

«Понадобиться несколько дней, чтобы люди выстроили новую удобную для них логистику, мы должны максимально помочь им в этом. Если необходимо, то ГУВД должно в ручном режиме и экипажами ГАИ мобильно перенаправлять транспортные потоки, отрегулировать работу светофоров. Ближайшую неделю задействованным службам города необходимо работать в круглосуточном режиме», - потребовал он.

Наибольшее внимание поручено уделить информированию минчан о всех изменениях в работе общественного транспорта, особенно на пр. Победителей и ул. М.Богдановича.