В Минске обрушилась часть моста над Немигой

Минувшей ночью в Минске обрушилась пешеходная секция моста над улицей Немига, сообщает МЧС РБ.

«Подразделения МЧС работают на месте обрушения пешеходной части моста через ул. Немига в Минске. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», говорится в сообщении.

«Сейчас производится демонтаж обрушившейся крайней левой части. В ближайшее время приступим к демонтажу путепровода», - сообщил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович.

«Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через ул.Немига в Минске — усталость конструкций, в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур. Все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно. Выясняется кто и когда проводил экспертизу износа конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации», — также сказал Дорохович.

Из-за обрушения моста закрыто движение всех видов транспорта, включая общественный, по улице Немиге от улицы Городской Вал до улицы Янки Купалы; по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Мельникайте.

В связи с перекрытием улиц «Минсктранс» внес изменения в работу общественного транспорта. В частности, меняется движение следующих маршрутов автобусов:

маршрут №57 — по улице Янки Купалы, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях;

маршруты №1, 69, 119с — по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Мельникайте, проспекту Победителей в обоих направлениях;

маршрут №73 — в сторону Веснянки по улицам Немига, Романовская Слобода, Мельникайте в обоих направлениях;

маршрут №24 — по улицам Куйбышева, Янки Купалы, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига в обоих направлениях;

маршрут №38 — по улицам Богдановича, Янки Купалы, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига в обоих направлениях;

маршрут №91 — по улицам Куйбышева, Янки Купалы, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей в обоих направлениях;

маршрут №163 — в сторону Сухарево по улицам Кальварийская, Клары Цеткин и далее по маршруту.

Организован временный автобусный маршрут №46Т «Площадь Бангалор — площадь Богушевича», следующий по улицам Сурганова, Куйбышева, Янки Купалы, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига.

Троллейбусы:

маршрут №40 — со стороны ДС «Юго-Запад» до площади Богушевича;

маршрут №53 — со стороны Зеленого Луга до площади Бангалор, со стороны Малиновки — до площади Богушевича;

маршруты №29, 37 — до ДС «Карастояновой»;

троллейбусы с увеличенным автономным ходом на маршрутах №40, 53 следуют по улицам Немига, Городской Вал, проспекту Независимости, улице Янки Купалы и далее по маршруту;

маршрут №12 отменен.