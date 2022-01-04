Последнее обновление: 04.01.2022 15:28

В Речице задерживают друзей погибшего Дмитрия Усхопова

Белорусские правозащитники сообщают, что задержаны не менее четырех близких друзей погибшего Дмитрия Усхопова, которые должны были приехать на похороны друга.

«На данный момент подтверждена информация о задержании ближайших друзей Дмитрия, которые должны были приехать на похороны. Это Алексей и Анна Давыдковы, Александр Снабков и Илья Бракаренко», - сообщает правозащитный центр «Весна».

В настоящий момент отсутствует связь еще с несколькими друзьями из круга Усхопова. Однако, пока подтвердить их задержание некому.

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