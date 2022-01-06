В мире число заражений коронавирусом превысило 298,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 298270531 (+2649674 сутки) по данным Worldometer на 7:21 6 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5482215 (+7616) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 36006718 (+2047947) человек, из них 91970 (+306) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 256781598 (+594111) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 58805186 (+704661) случаями заражения, Индия – 35109286 (+90928), Бразилия – 22351104 (+27267), Великобритания – 13835334 (+194747) и Франция – 10921757 (+332252). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 704661, Франция – 332252, Великобритания – 194747, Италия – 189109, Испания – 137180. Беларусь (1133) – на 84 (+16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 853612, Бразилия – 619559, Индия – 482876, Россия – 313015 и Мексика – 299711. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1802, Россия – 828, Польша – 632, Германия – 431, Великобритания – 343. Беларусь – на 48 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 703507 случаев заражения коронавирусом и 5653 смерти.