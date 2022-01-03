В мире число заражений коронавирусом превысило 290,65 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 290653404 (+887421 сутки) по данным Worldometer на 10:54 3 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5460892 (+3619) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 30583066 (+446765) человек, из них 89925 (+866) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 254609446 (+437037) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 56142175 (+185122) случаями заражения, Индия – 34922882 (+33750), Бразилия – 22293228 (+1721), Великобритания – 13235401 (+137583) и Россия – 10537966 (+18233). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 185122, Великобритания – 137583, Италия – 61046, Франция – 58432, Канада – 58432. Беларусь (771) – на 61 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 847408, Бразилия – 619171, Индия – 481893, Россия – 310518 и Мексика – 299525. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 811, Вьетнам – 221, США – 162, Италия – 133, Турция – 129. Беларусь – на 37 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 701192 случая заражения коронавирусом и 5609 смертей.