В мире число заражений коронавирусом превысило 284,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 284909138 (+1668624 сутки) по данным Worldometer на 6:34 30 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5438627 (+7113) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 27048801 (+1158728) человек, из них 89492 (+402) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 252421710 (+502783) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 54656866 (+465670) случаями заражения, Индия – 34814271 (+5385), Бразилия – 22263834 (+9128), Великобритания – 12559926 (+183037) и Россия – 10458271 (+21119). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 465670, Франция – 208099, Великобритания – 183037, Испания – 100760, Италия – 98030. Беларусь (1493) – на 61 (+24) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 844272, Бразилия – 618870, Индия – 480592, Россия – 307022 и Мексика – 298944. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1711, Россия – 932, Польша – 794, Германия – 381, Украина – 307. Беларусь – на 47 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 696220 случаев заражения коронавирусом и 5543 смерти.