В мире число заражений коронавирусом превысило 286,89 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 286891918 (+1982780 сутки) по данным Worldometer на 8:35 31 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5446315 (+7688) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 28257791 (+1208990) человек, из них 90208 (+716) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 253187812 (+766102) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 55252823 (+572029) случаями заражения, Индия – 34838804 (+16764), Бразилия – 22277239 (+13405), Великобритания – 12748050 (+189213) и Россия – 10479344 (+21073). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 572029, Франция – 206243, Великобритания – 189213, Испания – 161688, Италия – 126888. Беларусь (1380) – на 67 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 845029, Бразилия – 619024, Индия – 481080, Россия – 307948 и Мексика – 299132. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1362, Россия – 926, Польша – 709, Германия – 379, Великобритания – 332. Беларусь – на 45 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 697600 случаев заражения коронавирусом и 5561 смерть.