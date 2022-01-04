В мире число заражений коронавирусом превысило 293,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 293021952 (+2368548 сутки) по данным Worldometer на 11:39 4 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5466375 (+5483) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 32116315 (+1533249) человек, из них 92613 (+2688) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 255439262 (+829816) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 57131187 (+426051) случаями заражения, Индия – 34960261 (+37379), Бразилия – 22305078 (+11850), Великобритания – 13422815 (+157758) и Россия – 10554309 (+16343). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 426051, Великобритания – 157758, Испания – 93190, Италия – 68052, Франция – 67461. Беларусь (501) – на 95 (-34) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 848885, Бразилия – 619245, Индия – 482017, Россия – 311353 и Мексика – 299544. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 835, США – 767, Франция – 270, Венгрия – 248, Германия – 196. Беларусь – на 42 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 701699 случаев заражения коронавирусом и 5624 смерти.