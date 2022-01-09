В мире число заражений коронавирусом превысило 306,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 306091673 (+2236813 сутки) по данным Worldometer на 10:23 9 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5502854 (+5444) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 41577722 (+1540140) человека, из них 93990 (+745) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 259011097 (+691229) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 60954028 (+468081) случаями заражения, Индия – 35528004 (+159632), Бразилия – 22499525 (+49303), Великобритания – 1433794 (+146390) и Франция – 11815121 (+303669). Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 468081, Франция – 303669, Италия – 197552, Индия – 159632, Великобритания – 146390. Беларусь (1184) – на 72 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 859046, Бразилия – 619981, Индия – 483790, Россия – 315400 и Мексика – 300101. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 796, США – 669, Индия – 327, Великобритания – 313, Польша – 292. Беларусь – на 43 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 707714 случаев заражения коронавирусом и 5699 смертей.