Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 700421 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 января 2022 года выросло до 700421 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5594 человек.

Выздоровели и выписаны 693860 (+1578) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5594 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1311 человек (7,04% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11062178 (+18612) тестов на коронавирус.