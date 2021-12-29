Последнее обновление: 29.12.2021 17:48

Минздрав подтвердил нашествие омикрона на Беларусь

Минздрав Беларуси официально подтвердил, что у нескольких зараженных коронавирусом был выявлен новый штамм «омикрон».

«Новый штамм выявлен у четырех минчан. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.

«У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. Все заболевшие трудоспособного возраста от 20 до 46 лет - не привиты против коронавирусной инфекции. Один из заболевших в ориентировочные сроки заражения находился за пределами республики - в Египте», -отмечается в сообщении. – «…установлено, что одна из заболевших в ноябре 2020 года уже перенесла коронавирусную инфекцию, что свидетельствует о повторном случае заболевания».

Новый вариант вируса был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике 24 ноября 2021 года. Он получил обозначение B.1.1.529 и название омикрон. Омикрон распространяется в 2-3 раза быстрее, чем вариант дельта и, по данным ВОЗ, может снижать эффективность вакцин. Тем не менее, по имеющимся данным, переносится легче, чем дельта вариант. На 24 декабря 2021 года омикрон-штамм зарегистрирован в 110 странах мира.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование