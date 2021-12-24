Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 691072 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 декабря 2021 года выросло до 691072 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5466 человек

Выздоровели и выписаны 683403 (+2153) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5466 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1921 человека (8,85% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10919017 (+21716) тестов на коронавирус.