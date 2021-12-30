Последнее обновление: 30.12.2021 13:05

МНС РБ разъяснило, как и когда платить единый налог по новым ставкам

В связи с повышением с 1 января 2022 г. ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц МНС РБ разъяснило порядок расчета и уплаты налога.

«Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2022 г. Исчисление единого налога за январь 2022 г. производится по ставкам единого налога, предусмотренным приложением 24 к Налоговому кодексу в редакции, действовавшей по 31 декабря 2021 г. (по старым ставкам)», - говорится в комментарии МНС РБ

«Индивидуальные предприниматели — плательщики единого налога вносят соответствующие изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за I квартал 2022 г. и в срок не позднее 31 января 2022 г. представляют такую декларацию (расчет) в налоговый орган», - сказано в комментарии.

«Физическим лицам — плательщикам единого налога, представившим в декабре 2021 г. уведомления по единому налогу за февраль-декабрь 2022 г., необходимо на основании извещений налогового органа произвести доплату единого налога за февраль-декабрь 2022 г. по новым ставкам в сроки, указанные в данных извещениях», - уточняет МНС РБ.

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