МНС РБ назвало несовместимые с единым налогом виды деятельности ИП

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь уточнило виды деятельности индивидуальных предпринимателей, несовместимых с 1 января 2022 года с применением единого налога.

«…для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2022 г. сокращается сфера с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог)», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, единый налог не применяется при:

реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг;

осуществлении дистанционной торговли товарами, отнесенными к группам товаров, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса;

осуществлении деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта, деятельности пассажирского речного транспорта;

осуществлении общественного питания;

осуществлении розничной торговли автомототранспортными средствами.

Индивидуальным предпринимателям, уплатившим за I квартал 2022 г. (его часть) единый налог, в отношении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом, предоставляется право перейти с 1 января 2022 г. на общий порядок налогообложения или упрощенную систему налогообложения/

Для перехода ИП должны не позднее 31 января 2022 г. представить в налоговый орган уведомление о переходе на УСН по установленной форме.