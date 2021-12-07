Немецкий концерн Henkel не будет размещать рекламу на белорусских госканалах, сообщает DW.

"Мы очень серьезно относимся к критике, высказанной в отношении этой практики, и адаптировали нашу местную маркетинговую деятельность с учетом этого. Мы не бронировали какое-либо новое рекламное время на государственном телевидении", - заявил представитель Henkel на запрос немецкой газеты FAZ.

Накануне правозащитная организация Liberico представила доклад о рекламе западных компаний на государственном телевидении Беларуси и осудила фактическую финансовую поддержку со стороны европейского и американского бизнеса государственной пропаганды. Среди немецких компаний помимо Henkel названы также Queisser Pharma и DR. THEISS.

Согласно докладу, 6 из 10 рекламных роликов на белорусских госканалах размещены западными компаниями.

Liberico совместно с Профсоюзом белорусов в Великобритании проанализировали 960 рекламных роликов, которые показали "Беларусь 1", ОНТ и СТВ с 15 по 21 ноября с 7 до 10 вечера. Результат: 58 процентов были размещены западными компаниями, 30 процентов – белорусскими, 12 процентов остались на долю компаний из России, Украины, Индии, Южной Кореи и некоторых других стран.

Больше всего рекламных роликов разместили Mars (США), Procter & Gamble (США), Henkel (Германия) и Sanofi (Франция). За ними следуют Queisser Pharma (Германия), Grindeks (Латвия), Colgate-Palmolive (США), PepsiCo (США), Dr. Theiss Naturwaren (Германия) и Sandoz (Швейцария), а также GlaxoSmithKline (Великобритания), Jacobs (Нидерланды), A1 (Австрия) и Danone (Франция).