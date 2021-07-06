Последнее обновление: 06.07.2021 16:24

В Беларуси обязали согласовывать наружную рекламу с местными властями

В Беларуси содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами.

Порядок согласования будет утвержден постановлением Совмина, следует из подписанного сегодня декрета №3.

«Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы», - говорится в официальном комментарии.

В то же время, не надо будет согласовывать рекламу, размещаемую на автомобилях и содержащую исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.

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