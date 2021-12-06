Госкомвоенпром Беларуси ответит на западные санкции беспилотником-камикадзе

Военно-промышленный комплекс Беларуси ответит на западные санкции усилением сотрудничества с Россией и Китаем, скрупулезным отношением и беспилотником-камикадзе.

"Буквально неделю тому назад завершены государственные испытания двух типов БПЛА квадрокоптерного типа. Это "Барражирующая труба" и "Квадро-1400", которые, надо отметить, очень серьезное участие принимали в учениях "Запад-2021". На сегодняшний момент эти два изделия рекомендованы к постановке на вооружение вооруженных сил. Параллельно ведется работа по летательным аппаратам неквадрокоптерного типа. Это УБАК-25 "Чекан" и УБАК-70 "Ловчий. Чекан" - это беспилотник-камикадзе, который на сегодняшний момент прошел целый ряд практических испытаний, прошел их успешно", - сообщил в эфире белорусского ТВ глава Госкомвоенпрома РБ Дмитрий Пантус.

"Наша задача - доказать всему миру, что мы способны работать в том числе под гнетом этих санкций. Ну и, конечно же, у нас есть партнеры, такие как Российская Федерация, Китай, вместе с которыми мы организовали работу таким образом, чтобы максимально нивелировать санкции", - подчеркнул Пантус.

"Это уже пятый пакет. Были первый, второй. Не исключено, что будут и далее новые пакеты. Мы очень скрупулезно относимся к данным санкциям. Самая главная наша задача - мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы быть лучше", - сказал глава Госкомвоенпрома.