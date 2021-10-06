Грузия определилась со сроком запуска цифрового лари

Пилотная программа по внедрению цифрового лари в Грузии намечена на 2022 год. Об этом заявил вице-президент Национального банка Папуна Лежава.

По его словам , Грузия планирует последовать мировой тенденции разработки цифровых валют мировыми центробанками, пишет Интерфакс.

«Цифровая валюта — не криптовалюта, а эволюция наличных денег. Это, скорее всего, тоже будет на основе блокчейна, а также будет быстрым и дешевым способом оплаты», – отметил он.

Майнинг цифрового лари будет невозможен – его единственным эмитентом будет Нацбанк.

Папуна Лежава добавил, что цифровой лари сможет конкурировать с криптовалютами в некоторых сервисах, но не будет носить характер спекулятивного накопления. На начальном этапе его планируется ввести для розничных продаж.

«Цифровой лари станет более быстрым и дешевым средством платежа, чем традиционные средства. Он будет работать 24 часа в сутки. Для всех транзакций не потребуется подключение к интернету. Но главное преимущество состоит в том, что он будет технологически открыт для других типов технологий и максимально совместим», – добавил вице-президент ЦБ.