Президент Украины наложил вето на закон о криптовалютах

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент закон «О виртуальных активах», который был принят 8 сентября 2021 года, сообщил официальный сайт украинского президента.

Согласно документу, криптовалюты получают юридический статус на Украине, участники рынка могут через суд и другими способами защищать права на виртуальные активы, а на территории страны разрешается регистрация и работа международных бирж, на которых происходят торги виртуальными активами. При этом криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга.

Одновременно закон предполагает, что регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Именно с необходимостью создания дополнительной государственной структуры Зеленский не согласился.

«Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета. Поэтому Владимир Зеленский предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», – так пояснили причину возврата документа в Верховную Раду в пресс-службе президента Украины.