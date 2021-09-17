Байден обвинил американских миллиардеров в уклонении от уплаты налогов

Президент США Джо Байден в четверг подверг критике американских миллиардеров и крупные корпорации, которые в ряде случаев не платят практически никаких налогов со своих доходов.

«99% процентов работающих людей платят налоги, которые они должны платить, но все устроено совсем иначе для людей, у которых есть десятки миллионов долларов. Они играют по другим правилам, и часто они сами не являются наемными работниками, поэтому Служба внутренних доходов не знает, сколько они зарабатывают, и не может установить, жульничают ли они. Таким образом, многие среди этого 1% самых богатых умудряются не платить практически ничего», - сказал американский лидер, выступая в Белом доме с речью, посвященной его планам установления более справедливой налоговой и экономической нагрузки для американского среднего класса.

«Серьезные экономисты посчитали, что эта цифра - около 160 млрд долларов, которые они коллективно должны уплачивать каждый год, но эти деньги не выплачиваются», - подчеркнул Байден. «55 наиболее успешных корпораций в Америке заплатили ноль в качестве федерального налога на доходы, которые оцениваются в 40 млрд долларов», - привел он другой пример, передает ТАСС.

«Мой план поможет решить эту проблему», - пообещал Байден, пояснив, что предполагает наделить Службу внутренних доходов США большими полномочиями и ресурсами, чтобы отслеживать такие случаи, и «богатые больше не смогут прятать заработанные ими деньги и наконец-то начнут платить свою справедливую долю». Байден отметил, что часть этих денег, согласно его плану, должна пойти в том числе на развитие инфраструктурных проектов. Он призвал Конгресс США поддержать предложенный им ранее план развития инфраструктуры страны, а также другие бюджетные предложения.

Президент США при этом отметил, что сам ничего не имеет против миллиардеров и их огромных доходов. «Я не собираюсь никого наказывать. Я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов - это прекрасно. Благословит вас Бог. Все, чего я хочу, - это чтобы вы платили свою справедливую долю точно так же, как это делает средний класс», - пояснил Байден.

В июне публикация порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Службы внутренних доходов США.

Как сообщил известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014-2018 годах богатейшими американскими миллиардерами, среди которых генеральный директор компании Amazon Джефф Безос, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, составляет не более нескольких процентов от роста их богатства в целом. Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация данных об уплаченных ими налогах вызвала значительный общественный резонанс.