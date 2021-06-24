Создатель антивируса McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

Основатель компании-разработчика антивирусной программы McAfee Джон Макафи обнаружен мертвым в камере в тюрьме Барселоны.

Об этом сообщают в ночь на четверг, 24 июня, испанские СМИ, передает DW.

Предположительно, речь идет о суициде, уточнила представительница органов юстиции Каталонии. Несколькими часами ранее Верховный суд Испании одобрил экстрадицию 75-летнего бизнесмена в США, где он подозревается в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с использованием криптовалют и сговоре с целью отмывания денег.

Макафи задержали в октябре 2020 года в аэропорту Барселоны по запросу Соединенных Штатов.

По версии прокуратуры США, Макафи не подавал налоговые декларации в 2014-2018 годах, несмотря на значительные доходы от консультаций, докладов и продажи телеправ на документальный фильм о его жизни.

За это время он заработал порядка 10 млн долларов, считает следствие. Джону Макафи грозило до 30 лет лишения свободы. Кроме того, Макафи обвинялся в манипуляциях с курсами криптовалют, на чем он вместе с сообщником, предположительно, заработал около 13 млн долларов. Сам предприниматель отвергал обвинения и называл их политически мотивированными.

Макафи основал компанию, названную в свою честь, в конце 1980-х, а в 1990-е вышел из нее, продав свои акции.