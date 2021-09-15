Последнее обновление: 15.09.2021 16:53

Реальные доходы беларусов за 7 месяцев 2021 года выросли на 3,1%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за 7 месяцев 2021 года выросли на 3,1% к уровню января-июля 2020 года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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